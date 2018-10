Fluminense inicia duelo pela semifinal contra o Nacional do Uruguai

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense tem nesta quarta-feira seu primeiro rival de tradição pela frente na Copa Sul-Americana. O time carioca enfrenta o Nacional, do Uruguai, às 19h30, no Engenhão, pela partida de ida das quartas de final.

Até então, o Fluminense só enfrentou adversários menos tradicionais do futebol sul-americano. Na primeira fase, despachou o Nacional Potosí, da Bolívia, tendo de superar uma altitude de mais de 4 mil metros. Depois, passou pelo Defensor, do Uruguai, e pelo Deportivo Cuenca, do Equador.

O afunilamento dos times complica um pouco a vida dos tricolores, pois o Nacional é dono de três Libertadores e três títulos mundiais. Neste ano, a equipe uruguaia disputou a fase de grupos da Libertadores, mas foi eliminada em um grupo que classificou Santos e Estudiantes.

Por isso, já entrou diretamente na segunda fase da Copa Sul-Americana. O Sol de América, do Paraguai, foi a primeira vítima do Nacional. Depois, veio um confronto de "grandes" contra o San Lorenzo. E a classificação só saiu por causa de um gol marcado como visitante. Após perder por 3 a 1 na Argentina, ganhou por 2 a 0 em Montevidéu para avançar.

Além da boa campanha na Sul-Americana, o Fluminense vem fazendo bom papel no Brasileiro. O time dirigido por Marcelo Oliveira ocupa a nona colocação, com 40 pontos, e ainda sonha com a zona de classificação para a Libertadores.

Diante do Nacional, o time tem um grande problema na lateral direita. Gilberto, o titular, tem uma lesão no joelho. Léo, o reserva, sentiu uma contusão muscular e também está vetado. Com isso, Dodi deve ser improvisado no setor.

FLUMINENSE

Júlio César; Gum, Digão, Ibañez; Dodi, Richard, Jadson, Sornoza, Ayrton Lucas; Everaldo, Luciano. T.: Marcelo Oliveira

NACIONAL (URU)

Conde; Fucile, Rafael García, Alexis Rolín, Espino; Zunino, Romero, Oliva, Gonzalo Castro; Fernández, Bergessio. T.: Alexander Medina

Estádio: Engenhão, no Rio

Horário: 19h30 desta quarta

Juiz: Patricio Loustau (ARG)