Fluminense vai em desvantagem ao Uruguai em confronto da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Nacional (URU) nesta quarta-feira (31), às 19h30, em Montevidéu, em busca da classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana.

Pela primeira vez no torneio, o time tricolor entra em campo em situação desconfortável. Como empatou por 1 a 1 na partida de ida, no Engenhão, o Fluminense precisa triunfar para ir à semifinal. Um empate sem gols dará a classificação ao Nacional porque o gol como visitante vale como critério de desempate.

Até agora, o Fluminense sempre abriu vantagem diante de seus adversários na partida de ida. Na primeira fase, fez 3 a 0 no Nacional Potosí (BOL) no Maracanã. Nas etapas seguintes, ganhou do Defensor por 2 a 0 no mesmo estádio e derrotou o Deportivo Cuenca por 2 a 0, no Equador.

O Fluminense até caminhava para um bom resultado no jogo de ida. Vencia por 1 a 0 e teve chance de aumentar a diferença, mas levou o empate aos 42min do segundo tempo em uma cobrança de escanteio.

A situação fica mais complicada para o Fluminense ao se analisar a tradição do adversário. O Nacinal é dono de três troféus da Libertadores e vem de um triunfo em um confronto apertado com o San Lorenzo (ARG).

Para essa partida, o Fluminense terá seus principais jogadores todos descansados. Como o título continental e a consequente vaga na Libertadores é prioridade, o técnico Marcelo Oliveira poupou os titulares no fim de semana passado, quando perdeu por 3 a 0 para o Santos na Vila Belmiro.

A novidade deve ser o lateral direito Léo, que está recuperado de lesão muscular. O zagueiro Gum, que foi substituído na partida de ida com uma torção de tornozelo, também não deve ser problema no Fluminense.

"É um tipo de contusão que dá para atuar. O Gum se posiciona muito bem, experiente. Vamos aguardar. O importante é entrar forte, com um equilíbrio entre defesa e ataque. Estamos com confiança que é possível passar", comentou Marcelo Oliveira.

NACIONAL

Conde; Fucile, Rafael Garcia, Rolin, Espino; Oliva, Romero, Zunino, De Pena, Chory Castro; Bergessio. T.: Alexander Medina

FLUMINENSE

Júlio César; Ibañez, Gum (Paulo Ricardo), Digão; Léo (Matheus Alessandro), Jadson, Sornoza, Richard, Ayrton Lucas; Everaldo, Luciano. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Parque Central, em Montevidéu (URU)

Horário: 19h30 desta quarta

Juiz: Roberto Tobar (CHI)