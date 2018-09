Fluminense vence na altitude e fica perto de vaga na Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na altitude de 2.850 metros de Quito, o Fluminense encarou o Deportivo Cuenca e deixou muito bem encaminhada sua vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana. Com gols de Everaldo e Luciano, os cariocas venceram por 2 a 0 e levaram para casa ótima vantagem.

Apesar da vitória, o time passou sufoco no estádio Casa Blanca, especialmente na etapa final. Não fosse pelo goleiro Júlio César, o resultado teria sido outro.

Agora, os tricolores dão uma pausa na competição continental e voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda, a equipe visita a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá. O jogo de volta ante os equatorianos será no dia 4 de outubro.

O primeiro tempo era morno até Everaldo desencantar e marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor. Até os 22 minutos, as poucas e tímidas iniciativas ofensivas eram dos donos da casa, que foram pegos desarrumados quando Luciano encontrou um espaço vazio e serviu Everaldo, que ganhou a frente de um defensor e bateu para vencer Heras.

Com a vantagem na mão, o Flu tornou-se o senhor do jogo diante de um adversário que ficou assustado. Sem grandes recursos técnicos, o Cuenca foi presa fácil para os tricolores, que fizeram os rivais correrem atrás da bola. Em ótimo arremate de fora, Sornoza quase ampliou ainda na primeira metade, mas foi parado pelo goleiro.

No prejuízo, o Cuenca voltou a mil quilômetros por hora na etapa final e, em menos de três minutos, o juiz invalidou um gol legal dos donos da casa, e Júlio César fez defesa dificílima em cabeceio.

Acuado, o Flu viu a bola passar perigosamente perto de seu gol diversas vezes e teve dificuldade para recolocar a partida em uma temperatura mais conveniente. Não fosse o goleiro em novo cabeceio de Pita,a sorte poderia ser outra.

O time sentiu o desgaste físico, ficou a perigo em algumas ocasiões, mas soube se defender para segurar o placar. E ainda foi premiado no fim. Em uma arrancada da defesa para o ataque, Ayrton Lucas cruzou para Luciano, que só empurrou para o gol vazio e decretou o triunfo, aos 38min.

Assim como em outras ocasiões, o técnico Marcelo Oliveira voltou a usar o esquema com três zagueiros, sistema que não é o preferido do treinador. Para privilegiar o bom poder ofensivo de Léo e Ayrton Lucas, o treinador montou um Flu mais parecido com o desenho que era adotado por Abel Braga. Ambos fizeram um jogo seguro e foram importantes para o resultado.

DEPORTIVO CUENCA

Brian Heras; Bryan Carabalí, Anthony Bedoya, Luca Sosa, Carlos Cuero; Marco Mosquera, Jhon Rodríguez (De la Cruz), Edison Preciado, Juan Rojas (Bonfigli), Emmanuel Martínez (Araujo); Jacson Pita. T.: Richard Paéz

FLUMINENSE

Júlio César; Léo, Digão, Gum, Ibañez; Richard, Jadson, Sornoza (Marcos Jr.), Ayrton Lucas; Everaldo (Matheus Alessandro), Luciano (Caio). T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Casa Blanca, em Quito (EQU)

Juiz: Alexis Herrera (VEN)

Cartões amarelos: Bedoya, Cuero (Cuenca); Júlio César, Matheus Alessandro (Fluminense)

Gols: Everaldo, aos 22min do primeiro tempo, e Luciano, aos 38min do segundo tempo