Fluminense vence no Engenhão em retorno de Levir Culpi ao Atlético-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo bastante movimentado, o Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (21), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno de Levir Culpi ao time mineiro após a saída de Thiago Larghi, na última quarta-feira.

O gol da vitória do Flu foi anotado por Luciano, aos 17min do segundo tempo. Antes disso, o Galo desperdiçou um pênalti com Fábio Santos.

Com o resultado, o Fluminense sobe para 40 pontos e se mantém na nona colocação. O Atlético também segue na mesma posição, sexto, com 46 pontos.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Santos, sábado (27), na Vila Belmiro. Antes disso, o Tricolor enfrenta o Nacional, do Uruguai, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Já o Atlético-MG volta a campo na próxima segunda-feira (29) diante do Ceará.

Em um primeiro tempo bastante equilibrado, as equipes criaram, mas não conseguiram abrir o placar. Depois de muita disputa nos minutos iniciais, as oportunidades de gol começaram a aparecer. Com mais iniciativa, o Fluminense apostou nos chutes de fora de área e teve a sua melhor chance aos 41min, quando Luciano arriscou de longe e obrigou Victor a fazer grande defesa. Pouco antes, o Tricolor havia balançado a rede, mas a arbitragem assinalou corretamente o impedimento de Everaldo no lance.

Pelo lado do Atlético-MG, a grande chance saiu dos pés de Ricardo Oliveira, aos 42 minutos. Após cruzamento de Fábio Santos da esquerda, o centroavante antecipou a marcação e finalizou de primeira. A bola passou com perigo à direita do gol de Júlio César.

O segundo tempo começou com uma grande oportunidade para o Atlético-MG abrir o placar. Após a arbitragem marcar pênalti de Júlio César em cima de Chará, Fábio Santos foi para a cobrança e parou na trave. O próprio jogador completou para a rede no rebote, mas o gol foi anulado, já que o lance caracteriza infração por dois toques. Este foi primeiro pênalti desperdiçado pelo lateral com a camisa do Galo. Antes disso, ele havia cobrado oito penalidades e convertido todas.

O Fluminense chegou ao gol justamente no momento em que a equipe se via mais pressionada pelo adversário. Após Luan errar passe no meio de campo, o ataque do time carioca trabalhou bem a bola até balançar a rede aos 17 minutos do segundo tempo. Luciano tocou dentro da área para Everaldo, viu o companheiro driblar o companheiro e recebeu de volta para completar com frieza para a rede.

FLUMINENSE

Júlio César; Ibañez (Paulo Ricardo), Gum e Digão; Igor Julião (Dodi), Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo (Matheus Alessandro) e Luciano.

T.: Marcelo Oliveira

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Gabriel, Iago Maidana e Fábio Santos; Adilson, Elias, Cazares (Terans) e Yimmi Chará; Luan (Bruno Roberto) e Ricardo Oliveira (Denilson).

T.: Levir Culpi

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

Cartões amarelos: Paulo Ricardo (FLU), Jadson (FLU); Fábio Santos (CAM) e Luan (CAM)

Cartão vermelho: Matheus Alessandro (FLU)

Gol: Luciano (FLU), aos 17 minutos do 2º tempo.