Fluminense volta à altitude para enfrentar equatorianos na Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense volta a ter a altitude como adversária, nesta quinta-feira (20), na Copa Sul-Americana. O time carioca encara o Deportivo Cuenca, no estádio Casa Blanca, em Quito, às 19h30 (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final.

A capital equatoriana fica 2.800 metros acima do nível do mar, mas o Fluminense já passou por uma situação mais complicada ainda. Na primeira fase, encarou o Nacional (BOL), em Potosí, a mais de 4 mil metros de altitude. Na ocasião, perdeu por 2 a 0, mas avançou por ter feito um placar de 3 a 0 no Maracanã.

Nessa partida, o Fluminense terá um jogador que conhece bem os efeitos da altitude e imagina qual será a estratégia do Cuenca. O equatoriano Sornoza espera que os brasileiros saibam administrar bem a partida nos primeiros minutos.

“Temos que manter a posse de bola. Vai ser um pouco complicado pela altitude. Eles vão querer pressionar nos primeiros minutos, e precisamos ser inteligentes para trabalhar da melhor maneira”, declarou o meio-campista.

O Fluminense não contará com o lateral direito Gilberto e o centroavante Pedro, contundidos. Kayke também não poderá atuar por já ter defendido o Bahia na competição. E deverá ter a seguinte escalação: Júlio César; Léo, Gum, Digão, Ayrton Lucas; Richard, Airton (Mateus Norton), Jadson, Sornoza; Everaldo e Luciano.

Estádio: Casa Blanca, em Quito (EQU)

Horário: 19h30 desta quinta

Juiz: Alexis Herrera (VEN)