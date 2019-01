Fluxo na BR-277 sentido Litoral-Curitiba já tem 1,4 mil veículos por hora

Da Redação Bem Paraná com sites

O fluxo de veículos no sentido Litoral para Curitiba tinha em torno dos 1,4 mil veículos por hora no meio da tarde deste domingo (13). Há sol em grande parte das rodovias administradas pela Ecovia. O movimento registrada estava entre 2 a 3 vezes o volume de dias normais, mas deve subir entre o fim de tarde e início de noite.

O fluxo de veículos é baixo no momento nos dois sentidos (Curitiba e Rio Grande do Sul) da BR-116/376 PR/SC. O tempo é bom no Paraná, mas há chuva em pontos isolados de Santa Catarina. Em pista molhada, reduza a velocidade para evitar acidentes.