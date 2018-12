'Foi difícil ir além do leite condensado', diz Olivier Anquier sobre Bake Off Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste sábado (8) começa a etapa de semifinal do Bake off Brasil - Mão na Massa (SBT). Segundo a direção do programa, vencerá quem administrar melhor o tempo, apresentar mais técnica e tiver equilíbrio emocional. Jurado pela primeira vez no programa, Olivier Anquier disse que o desafio foi criar novas opções de recheio.

Concorrem às vagas da final, Núbia, Lolla, Ricardo e Nayane. "Esses quatro participantes estão na semifinal e os três melhores do dia chegarão à grande final. No último episódio, ao contrário dos programas anteriores da temporada, os confeiteiros participarão primeiro do desafio técnico, e um será eliminado. Apenas dois realizarão a prova criativa, onde terão que montar a confeitaria dos sonhos", adianta o diretor do programa Lucas Gentil.

O vencedor do programa ganha uma viagem à Bélgica, onde fará um tour pelas melhores chocolaterias da Europa. "O vencedora ainda leva eletrodomésticos e toda a linha utilidades domésticas", completa Gentil.

Olivier Anquier, que estreou como jurado do programa neste ano, disse que não foi fácil para os confeiteiros variar os recheios dos bolos. "Fiquei exigindo ao longo de todo o tempo que eles abrissem o leque de recheios. Foi muito difícil para os concorrentes entenderem que o universo da confeitaria vai muito além do leite condensado", afirmou Anquier.

O padeiro francês afirmou, no entanto, que houve um "esforço sincero na busca de outras propostas. "Eles acabaram por concordar que o universo da confeitaria vai muito além deste produto de base, deixando muito mais ricas as produções que fizeram e o prazer que se proporciona a quem eles oferecem", disse o padeiro, que ensinou diversas técnicas francesas ao longo do programa.

Segundo o diretor Lucas Gentil, vencedores ou não, os competidores conseguem mudar suas vidas, na maioria das vezes. "O programa dá muita visibilidade a todos eles, inclusive para os que não vencem. Viajei recentemente para o Canadá e uma das confeiteiras da segunda temporada tem uma confeitaria lá. Há casos, inclusive de participantes que deixam suas antigas profissões para dedicarem-se a confeitaria", afirma Gentil.