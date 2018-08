'Foi um dia difícil com direito a enxaqueca', diz Fabiana Karla sobre atuação em Malhação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fabiana Karla, 42, fez uma participação especial no episódio desta segunda (27) de Malhação. Na pele de Penha, tia de Maria Alice (Alice Milagres), ela acompanhou o enterro do marido, Armando (Marcos França).

"Foi uma participação muito legal, pois foi diferente dos trabalhos que eu tenho feito na TV. Fiquei o dia todo concentrada, chorei [em cena], foi um dia bem difícil com direito a enxaqueca no final", disse ela rindo.

Na trama, a personagem de Karla é irmã de Rosália (Guta Stresser) e também contracena com Alice Milagres e Daniel Rangel. "Foi maravilhoso estar com aquele elenco mega talentoso, que tem o brilho no olhar de quem tá começando e fazendo a irmã da Guta Stresser, de quem eu sempre fui fã."

Nas cenas do enterro, Maria Alice, sobrinha de Penha, não se mostra abalada pela morte do tio, o que causa certo estranhamento na família e no namorado Alex (Daniel Rangel). Durante esta semana, a garota deve revelar os motivos de seu comportamento: quando criança, sofreu violência psicológica por parte de Armando, que a criou.

O assunto sério é mais um abordado pelo folhetim: até o momento, "Malhação: Vidas Brasileiras" trouxe cenas de bullying, uma personagem com transtornos alimentares e uma "família doriana" que se separou.

"É uma trama que trata de um assunto bem forte,como a maioria dos casos dessas temporada, mas a direção é bem sensível e trata os assuntos com bastante delicadeza e isso ajuda demais a nós, atores, que chegamos para fazer as participações", acrescentou Karla.

A atriz, conhecida por seus papéis de humor na TV, ingressou no elenco de Zorra Total em 2004 -seriado em que desenvolveu suas principais personagens. Em 2012, atuou no remake da novela "Gabriela" (Globo), assinado por Walcyr Carrasco, quando interpretou a fogosa Olga, ao lado de Tonico (Marcelo Serrado).

Os dois estarão juntos novamente -desta vez, como aluna e professor- no filme "Crô em Família", que estreia no dia 6 de setembro. "Gravar com o Marcelo é uma alegria, uma parceria que eu me divirto sempre! Parece que estou revivendo os momentos de 'Gabriela', onde a gente gargalhava a cada cena", diz ela.