'Foi uma grande coincidência", diz Juliana Knust sobre papel em filme sobre Zeca Pagodinho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Zeca Pagodinho verá a sua vida transformada em filme nos próximos anos. O elenco da produção ainda está em fase de seleção, mas já se sabe que a atriz Juliana Knust será Mônica, mulher do sambista há mais de 30 anos.

Amiga de Zeca Pagodinho há anos, a atriz se disse surpresa quando recebeu o convite. "Foi uma enorme coincidência eu ter sido escalada. O diretor não sabia da nossa amizade. E quando levou minha foto para o Zeca como sugestão para interpretar a Monica, Zeca se emocionou muito. Ele me ligou na hora", afirmou a atriz.

O último papel de Juliana Knust foi em "Apocalipse", trama bíblica da Record. No cinema, ela fez "Achados e Perdidos" (2006), e "Intruso", em 2009.

As filmagens devem iniciar somente em 2019. A história será inspirada no livro "Zeca: Deixa o Samba me Levar", de Jane Barboza e Leonardo Bruno, segundo a colunista Adriana Barros, do UOL.

Knust disse que ainda não recebeu detalhes sobre o roteiro do filme. "Eu realmente não sei absolutamente nada, mas preciso dizer que sou grata por ter sido escolhida. Tenho um carinho muito grande por essa família", diz a atriz.