Folha de S.Paulo e Todos pela Educação fazem encontros com presidenciáveis

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O movimento Todos pela Educação e a Folha de S.Paulo promovem, a partir desta semana, a série Diálogos Educação Já.

Os candidatos à Presidência mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto do Datafolha serão convidados, um de cada vez, a debater propostas para a educação básica pública no Brasil.

O primeiro encontro será com Ciro Gomes, do PDT, no dia 10 de agosto, a partir das 11h.

No dia 13 de agosto, será a vez de Marina Silva, candidata da Rede.

O evento é fechado para convidados, mas haverá transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo site da Folha de S.Paulo.

É possível enviar perguntas pelo Twitter com a hashtag #EducaçãoJá.