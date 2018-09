Folha e Belas Artes lançam sessões de filmes clássicos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S. Paulo realiza, em parceria com o cinema Caixa Belas Artes, uma série de sessões especiais de filmes clássicos, sempre às quartas-feiras.

A iniciativa é baseada na Coleção Folha Grandes Diretores do Cinema, que, desde agosto, chega às bancas semanalmente no formato de um livro contendo um filme em DVD. A proposta é exibir grande obras de alguns desses diretores em paralelo com a coleção.

"Festim Diabólico" (1948), de Alfred Hitchcock, será exibido na primeira sessão, nesta quarta-feira (19), às 20h30, no Belas Artes (rua da Consolação, 2.423, R$ 10).

O evento precede o lançamento do volume da Coleção Folha contendo "Interlúdio" (1946), que chegará às bancas no domingo (23).

Após a exibição, haverá um debate com a presença de Pedro Maciel Guimarães, professor da Unicamp, e do jornalista da Folha de S. Paulo Naief Haddad.