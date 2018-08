Folha e Cebrap promovem debate sobre os 30 anos da Constituição

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) e a Folha de S. Paulo promovem o debate "30 anos de Constituição: Instituições e Crise Política", nesta segunda (13), com o ministro do Supremo Luís Roberto Barroso e Fernando Limongi, professor do Departamento de Ciência Política da FFLCH-USP.

O encontro será mediado por Uirá Machado, editor da Ilustríssima, e faz parte da série Diálogos Cebrap/Folha. O evento não exige inscrição prévia, é gratuito e será realizado às 11h no Cebrap (rua Morgado de Mateus, 615, Vila Mariana), em São Paulo.