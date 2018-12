Folha promove 2º Fórum Saúde Suplementar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo realiza, no dia 5 de dezembro, a segunda edição do Fórum Saúde Suplementar. O evento discutirá propostas para reduzir custos e desperdícios no setor, que tem sofrido com o aumento dos gastos médico-hospitalares.

Serão tema de debate a regularização da coparticipação pela ANS (Agência Nacional e Saúde) e a decisão deste ano do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a obrigatoriedade de ressarcimento das operadoras aos SUS.

O impacto do avanço tecnológico no atendimento médico é outra questão que será abordada pelos debatedores. A adesão à telemedicina e a novas ferramentas de comunicação pode ter consequências significativas como melhorar a qualidade do atendimento e ampliar o número de pessoas atendidas.

Novos formatos de acesso a serviços privados como as clínicas populares, que atendem à demanda de consumidores que não conseguem arcar com o valores dos planos, também serão discutidos.

O evento, patrocinado por Qualicorp, pela Anab (Associação Nacional das Administradoras de Benefícios) e pela FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar), terá início às 8h no auditório do Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés, 88, Pinheiros).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site Folha Eventos.