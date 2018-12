Folha promove leitura de peça sobre Copas do Mundo, seguida de debate com Cléber Machado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo realiza na quinta-feira (13) uma leitura especial da peça de teatro "Bola de Sonhos", seguida de debate com participação do elenco, do jornalista esportivo da Globo Cléber Machado e do editor de esporte da Folha de S.Paulo, Paulo Passos.

A peça tem direção do dramaturgo Marcus Cardelíquio e texto de Cardelíquio e Graça Berman, que também integra o elenco. Além dela, participarão os atores Walter Breda, Eduardo Silva, Joca Andreazza, Ricardo Monastero, Gira de Oliveira, Rodrigo Dorado, Ricardo Koch Mancini, Pedro Lopes, Reggis Silva, Graça Berman, Telma Dias, Valéria Simeão e Mara Faustino.

Sob um ponto de vista inusitado, a peça conta a história das Copas do Mundo, que é narrada pelos deuses da mitologia greco-romana.

Preocupado com a falta de controle e com as paixões desencadeadas pelo futebol a cada Copa, Zeus convoca as divindades do Olimpo para uma assembleia e é surpreendido ao reconhecer em cada um deles um fervoroso torcedor do esporte.

O evento é gratuito e acontecerá a partir das 19h30 no auditório da Folha de S.Paulo (alameda Barão de Limeira, 425 - Campos Elíseos). Para participar, basta fazer a inscrição no site.