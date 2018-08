Folha promove pré-estreia e debate do filme 'Benzinho'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S. Paulo realiza nesta quarta (22), em parceria com a Vitrine Filmes e o Espaço Itaú de Cinema, uma pré-estreia gratuita do filme "Benzinho".

Lançado no Festival de Sundance neste ano, o drama tem Karine Teles, Otávio Muller e Adriana Esteves no elenco. Após a sessão, haverá debate com Karine e o diretor Gustavo Pizzi. A conversa será mediada pela jornalista da Folha de S. Paulo Ana Estela de Sousa Pinto.

No longa, uma mãe recebe a notícia de que o filho primogênito foi convidado para jogar handebol profissionalmente na Alemanha e precisa lidar com o impacto de sua partida.

A sessão será às 20h no Espaço Itaú do Shopping Frei Caneca (R. Frei Caneca, 569).