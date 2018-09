Folha, UOL e SBT definem com presidenciáveis regras de debate em 26 de setembro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Folha de S.Paulo, UOL e SBT firmaram nesta segunda-feira (17) junto às campanhas as regras para a realização de debate com os presidenciáveis no próximo dia 26 de setembro. Nove candidatos devem participar do encontro.

O evento com os candidatos à sucessão de Michel Temer (MDB) terá duração de 1 hora e 45 minutos, das 17h45 às 19h30. Será realizado no estúdio do SBT e terá mediação do jornalista Carlos Nascimento. O debate será transmitido ao vivo pelos veículos organizadores.

Foram convidados nove candidatos: Jair Bolsonaro (PSL), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Cabo Daciolo (Patriota).

Bolsonaro, que está internado em razão de um atentado sofrido no último dia 6, tem até o dia 25 de setembro para confirmar a presença. A representante do candidato ainda não sabe informar se ele terá condição de participar.

O critério adotado foi o da legislação eleitoral, que determina a presença de candidatos de partidos ou coligações que tenham ao menos cinco representantes no Congresso Nacional.

O debate terá três blocos: no primeiro, candidatos farão perguntas entre si. No segundo, três jornalistas —da Folha de S.Paulo, UOL e SBT— farão perguntas aos candidatos. No terceiro bloco novamente haverá perguntas entre candidatos, além de considerações finais.

Está em negociação também a realização de um debate entre candidatos a vice-presidente, com transmissão pela internet.

GOVERNO ESTADUAL

Já o debate para o governo do estado de São Paulo ocorrerá em 19 de setembro, também nos estúdios do SBT e com mediação de Nascimento, no mesmo horário, a partir das 17h45.

Foram convidados sete candidatos: João Doria (PSDB), Paulo Skaf (MDB), Márcio França (PSB), Luiz Marinho (PT), Lisete Arelaro (PSOL), Marcelo Cândido (PDT) e Rodrigo Tavares (PRTB).

Também será realizado no mesmo dia e horário debate com candidatos a governador do Rio de Janeiro.

Os debates realizados pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT repetem parceria de eleições passadas.