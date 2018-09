Folha, UOL e SBT fazem debate com presidenciáveis nesta quarta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Folha de S.Paulo, UOL e SBT promovem debate com os presidenciáveis nesta quarta-feira (26). Nove candidatos foram convidados para o evento, que será realizado no estúdio do SBT, com mediação do jornalista Carlos Nascimento.

O encontro dos candidatos à sucessão de Michel Temer (MDB) terá duração de 1 hora e 45 minutos, das 17h45 às 19h30, e será transmitido ao vivo pelos veículos organizadores.

Foram convidados Jair Bolsonaro (PSL), Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Cabo Daciolo (Patriota).

Bolsonaro, que está internado em razão de um atentado sofrido no último dia 6, ainda não se manifestou sobre a participação. Ele teria até as 18h desta terça (23) para confirmar a presença.

O critério adotado foi o da legislação eleitoral, que determina a presença de candidatos de partidos ou coligações que tenham ao menos cinco representantes no Congresso Nacional (Câmara e Senado).

O debate terá três blocos: no primeiro, candidatos farão perguntas entre si. No segundo, três jornalistas —da Folha de S.Paulo, UOL e SBT— farão perguntas aos candidatos. No terceiro bloco novamente haverá perguntas entre candidatos, além de considerações finais.

Está em negociação também a realização de um debate entre candidatos a vice-presidente na semana que vem, com transmissão pela internet.

As campanhas se comprometeram com o comparecimento de seus candidatos a presidente e a realização do debate caso haja segundo turno, no dia 17 de outubro, às 17h45.

O DEBATE

BLOCO 1

Candidatos fazem pergunta entre si, em ordem pré-definida em sorteio e sem repetição de escolha.

Pergunta: 30 segundos

Resposta: 1 minuto e 15 segundos

Réplica 30 segundos

Tréplica: 45 segundos

BLOCO 2

Um jornalista de cada veículo (Folha de S.Paulo, UOL e SBT) pergunta ao candidato de sua escolha. São três perguntas para cada jornalista. Cada candidato responde apenas uma vez.

Pergunta do jornalista: 30 segundos

Resposta: 1 minuto

Complemento do jornalista: 15 segundos

Réplica: 45 segundos

BLOCO 3

Segue as mesmas regras do bloco 1. Candidatos fazem pergunta entre si, em ordem pré-definida em sorteio e sem repetição de escolha.

Pergunta: 30 segundos

Resposta: 1 minuto e 15 segundos

Réplica 30 segundos

Tréplica: 45 segundos

O bloco se encerra com as considerações finais: 1 minuto para cada candidato