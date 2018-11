Follmann relembra tragédia e faz homenagens a vítimas de acidente da Chape

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há dois anos, o dia 29 de novembro marcou uma das maiores tragédias esportivas da história com a queda do avião da Chapecoense na Colômbia. Ao mesmo tempo, a data significa o renascimento para o ex-goleiro Jakson Follmann, um dos seis sobreviventes do acidente que vitimou 71 pessoas em 2016. O hoje embaixador do clube fez questão de homenagear os amigos mortos nesta quinta-feira (29).

Em texto publicado no seu Instagram, Follmann, que representou o clube no prêmio The Best da Fifa neste ano, exibiu o sentimento com que encara as lembranças da tragédia.

Ao mesmo tempo em que lida com a gratidão por sobreviver, o antigo goleiro da Chape carrega a saudade dos até então companheiros de time, que iam disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

Confira o texto publicado por Jakson Follmann:

"Há dois anos renasci, em meio ao sofrimento, tristeza, angústia e dor, mas amparado por uma rede de apoio que amenizou e ainda ameniza as marcas do meu renascimento. Cada ano que passa, acho que vai ser diferente, que a dor emocional e mental diminuirá, mas, pelo contrário, ela permanece. Hoje entendo que ela não passará, pois isso é parte que me constitui também, é a minha história. É ainda difícil de acreditar, pois a saudade do passado permanece a cada dia que coloco meus pés na Arena Conda.

Não é querer viver desse passado, ou renegar o presente, pelo contrário, a saudade me faz dar ainda mais valor aos meus amigos, filhos, esposos, pais de família que perdemos no dia 29/11/2016. A saudade me faz dar ainda mais valor para história da Chapecoense que nossos eternos e grandes guerreiros construíram.

Em meio aos destroços estou me refazendo, me reconstruindo, aprendendo e reaprendendo a viver. Aprendi a me permitir e viver em paz, com o coração leve, na certeza que Deus está cuidando de tudo e de todos. Se hoje tenho um sorriso estampado no rosto, é uma forma de valorização a todas as pessoas que me apoiam, transmitem carinho, em especial a minha família que é meu alicerce para todos os dias.

Essa foto tem um significado especial, pois foi nesse local onde estou sentado que fui resgatado naquela noite. (Foto de 2017)

Gratidão por todos aprendizados, gratidão por ter uma visão diferente de mundo na qual eu tinha. Gratidão pelas pessoas maravilhosas que me cercam, gratidão pela vida"