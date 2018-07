Fora de casa, Coritiba desafia ascensão meteórica do Goiás

Redação Bem Paraná

O Coritiba enfrenta o Goiás nesta terça-feira (24), às 19h15, em Goiânia. Não bastasse o retrospecto pífio dos coxas-brancas fora de casa nesta Série B, o clube ainda terá pela frente um adversário em ascensão meteórica. A partida é válida pela 17ª rodada da Segundona.

O retrospecto do Coritiba fora de casa é o pior entre os 20 times da Série B. O time soma apenas quatro pontos em oito jogos e ainda não venceu nenhuma partida sequer.

Já o Goiás vive um momento de ascensão, fruto do trabalho do técnico Ney Franco (ex-Coritiba), que assumiu o time após a demissão de Hélio dos Anjos. Nas últimas sete rodadas, o Goiás venceu seis partidas e empatou uma. Além disso, o time vem de quatro vitórias seguidas. Com esses 19 pontos nas últimas sete rodadas, o Goiás saiu da zona de rebaixamento e hoje está em 8º lugar, com 24 pontos ao todo, à frente do próprio Coritiba (9º, com 24 pontos e menos vitórias).

Para efeito de comparação, nos últimos sete jogos o Coritiba somou apenas sete pontos. Foram uma vitória (sobre o Paysandu), duas derrotas e quatro empates. Dois desses empates foram dolorosos: contra CSA e São Bento, os coxas-brancas abriram 2 a 0 no placar, mas não seguraram a vantagem e cederam a igualdade em 2 a 2.

“São momentos distintos que as equipes vêm vivendo na competição, mas creio muito na competência do nosso grupo, na força da comissão técnica”, disse nesta segunda-feira (23) o atacante Jonatas Belusso, do Coritiba. “Respeitamos o momento do Goiás, mas não pode só olhar eles, tem que olhar nosso trabalho. Se tivermos uma noite iluminada, podemos sair com resultado muito positivo”.

Belusso está confirmado no time para esta partida. Na tarde desta segunda-feira, já em Goiânia, o técnico Eduardo Baptista fechou o treino e testou opções na equipe. Na defesa, Romércio treinou entre os titulares, em vez de Thalisson Kelven. Na vaga de Uillian Correia (suspenso), Julio Rusch e Simião são as opções, com mais chance para este último.

GOIÁS x CORITIBA

Goiás: Marcos; Alex Silva, David Duarte, Edcarlos e Ernandes; Gilberto, Giovanni, Léo Sena (Tiago Luis) e Felipe Gedoz; Michael e Júnior Viçosa. Técnico: Ney Franco

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Romércio (Thalisson Kelven) e William Matheus; Vítor Carvalho, Simião e Yan Sasse; Guilherme Parede, Jonatas Belusson e Alisson Farias. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Local: Estádio Olímpico, em Goiânia, terça-feira