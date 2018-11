Fora de casa, Goiás vence e garante seu retorno à Série A

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De virada, o Goiás venceu o Oeste por 3 a 1, fora de casa, na noite deste sábado (17), e garantiu sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

Os dois gols foram marcados por Alex Silva (2) e Giovanni.

Com a vitória, o time chegou a 60 pontos e se torna o segundo time a garantir a ascensão para a elite do futebol nacional -o Fortaleza, campeão, foi o primeiro a assegurar a vaga.

Com os resultados deste sábado, outros quatro times chegam à última rodada na briga pelas outras duas vagas que ainda estão em jogo.

Avaí (60 pontos), Ponte Preta (59), CSA (59), e Atlético-GO (56) são os que estão na briga pelo acesso.

Avaí e Ponte Preta farão um confronto direto na última rodada.

No primeiro dos seus dois jogos decisivos, aliás, o Avaí alcançou seu objetivo e venceu, neste sábado, o CSA, em Maceió, por 1 a 0. O autor do gol foi Getúlio.

Em outra partida disputada neste sábado, Brasil de Pelotas e Guarani empataram em 1 a 1, no estádio Bento Freitas, com gols de Diego Miranda e Rafael Longuine.

O Sampaio Corrêa derrotou, em casa, o Boa Esporte. O autor do único gol do jogo foi Uilliam.

O Vila Nova lutou para se manter vivo na luta pela série A, mas acabou empatando, em casa, com o Criciúma, no Serra Dourada. Elias e Geovane marcaram para o time de Goiás. Liel e Eduardo foram os responsáveis pelos gols do Criciúma.