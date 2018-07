Paraná não tinha registro de acidentes aéreos fatais com modelo que levava Bernardo Carli

Ana Ehlert

O modelo do avião que caiu no último final de semana com o deputado estadual Bernardo Carli, do PSDB do Paraná, e outros dois tripulantes, era considerado bastante seguro, pois até então não havia o registro de nenhum acidente com morte no estado. O levantamento do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão da Força Aérea Brasileira e foi divulgado pelo BandNews Curitiba e considera os dados desde 2010.

A aeronave, fabricada em 2005 pela Piper, é do modelo Seneca 5 PA34. O avião, que caiu na área rural de Paula Freitas, na divisa do Paraná com Santa Catarina, ficou destruído depois de bater na copa de uma plantação de eucaliptos. Testemunhas relataram à polícia terem ouvido um barulho que pode indicar falha no motor antes da queda do avião.

Desde 2010, o Cenipa registrou, no Paraná, dez acidentes e incidentes envolvendo aviões da Piper, modelo PA34, como o que levava Bernardo Carli e os dois tripulantes. Em uma das ocorrências, registrada em abril de 2010, o avião saiu do Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, também com destino a União da Vitória, na região Sul. O relatório do Cenipa aponta que, durante o pouso, o avião apresentou falha no freio direito, o que o fez perder a reta, sair pela lateral da pista e bater contra uma valeta.