Força como mandante é trunfo do Inter contra o Vitória

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inter confia em sua força dentro do Beira-Rio para se manter na luta pela liderança do Brasileiro na partida contra o Vitória, neste domingo (30), às 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em casa, o time gaúcho está invicto, com nove vitórias e três empates. O triunfo é visto como fundamental na luta pelo título, uma das mais acirradas da era dos pontos corridos. Já o rubro-negro baiano pode até terminar a rodada na zona de rebaixamento em caso de derrota.

Para o técnico do Inter, Odair Hellmann, o desempenho do time, somado ao apoio da torcida, tem sido essencial para a campanha positiva em seus domínios.

"Há uma simbiose forte entre torcida e time. Estamos trabalhando muito para seguirmos com esta afirmação que nos coloca como a melhor campanha como mandante entre todos os times do Brasileirão. Temos que fazer o que já viemos fazendo no último ano na nossa casa", afirmou.

D'alessandro deve ser a novidade neste domingo. O argentino é cotado para assumir a vaga de Patrick, mas Helmann faz mistério.

"D’Alessandro tem uma característica e Patrick tem outra. São jogadores que fazem o time atuar de maneiras distintas. Estamos aproveitando os treinos fechados para trabalhar as variações e fazer as observações de mudanças de sistemas", disse.

No Vitória, o técnico Paulo César Carpegiani também adotou o mistério, mas não deve surpreender. Com base no último treinamento em Salvador, na sexta, antes da viagem para Porto Alegre, ele deve promover o retorno do lateral-direito Jeferson, que cumpriu suspensão na partida contra o Botafogo. Já o atacante Erick, com lesão na panturrilha, nem viajou.

"O Erick, com certeza, vai fazer falta. Mas todo jogador que entra na posição vai ter totais condições de fazer o que ele vinha fazendo em alto nível", afirmou o goleiro Ronaldo.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson e D’Alessandro (Camilo); William Pottker, Leandro Damião e Nico López. T.: Odair Hellmann

VITÓRIA

Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Yago; Wallyson, Neilton e Léo Ceará. T.: Paulo César Carpegiani

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Salvio Pereira Sampaio (DF)