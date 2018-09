Forças Armadas fazem operação na comunidade do Jacarezinho, no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças Armadas fazem nesta quinta-feira (20) uma operação conjunta com a Polícia Militar na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação conta com cerca de 420 militares e envolve um cerco à região, a remoção de barricadas, revista de pessoas e de veículos e checagem de antecedentes criminais. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com o Comando Militar do Leste, do Exército, também participam da operação 90 policiais militares. Eles verificam denúncias de atividades criminosas, em especial as relacionadas à venda de drogas ilícitas. Mandados judiciais poderão ser cumpridos durante a ação.

Algumas vias e acessos à região poderão ser interditados, de acordo com o Comando Militar.