Forças federais e estaduais fazem operação em Campos dos Goytacazes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 650 homens das forças federais e estaduais fazem nesta quinta-feira (9) uma operação em cinco comunidades de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. A ação, que conta com a participação das Forças Armadas e das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, tem como alvo as comunidades de Parque Eldorado I e II, Parque Santa Rosa, Parque Santa Clara e Parque Prazeres. As informações são da Agência Brasil.

As Forças Armadas estão patrulhando o entorno, enquanto a Polícia Militar atua no interior das comunidades. A Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão. Já a Polícia Rodoviária atua no bloqueio e controle do tráfego das rodovias federais que cortam essas regiões.

Os militares e policiais civis estão revistando pessoas e veículos, checando antecedentes criminais e removendo barricadas erguidas por criminosos. Participam da ação 390 militares, 150 PMs, 85 policiais civis e 20 policiais rodoviários federais.

Durante a ação, funcionários da concessionária local de energia elétrica estão aproveitando para identificar e eliminar ligações clandestinas de luz.