Force India anuncia Lance Stroll e define o grid da Fórmula 1 para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Force India anunciou nesta sexta-feira (30) o canadense Lance Stroll como seu segundo piloto para a temporada 2019 da Fórmula 1. O canadense correrá ao lado do mexicano Sergio Perez na equipe.

O anúncio já era esperado desde que a Force India, em grave situação financeira, foi comprada em julho por um consórcio liderado por Lawrence Stroll, pai do piloto. O canadense, então na Williams, já havia sido inclusive anunciado no último final de semana como um dos pilotos da Force India nos testes realizados ao longo desta semana em Abu Dhabi.

No comunicado divulgado pela Force India nesta sexta-feira, Lance Stroll comemorou “o início de uma jornada incrivelmente empolgante” em sua carreira na Fórmula 1. “Estou ansioso para trabalhar ao lado de um time de sucesso com grande cultura. É um novo desafio e eu estou empolgado com esta nova oportunidade”, declarou.

O chefe de equipe da Force India, Otmar Szafnauer, também comemorou a confirmação de sua dupla.

“Isso nos dá uma escalação empolgante, com uma mistura perfeita de juventude, talento e experiência. Lance tem apenas 20 anos, e já conta com dois anos de Fórmula 1 em seu currículo, assim como um pódio e uma largada na primeira fila”, disse, referindo-se ao segundo lugar no grid do GP da Itália e ao terceiro lugar no GP do Azerbaijão, ambos em 2017.

O anúncio da Force India definiu o grid da Fórmula 1 para 2019. Veja como ficou:

- Mercedes: Lewis Hamilton (GBR) e Valtteri Bottas (FIN)

- Ferrari: Sebastian Vettel (ALE) e Charles Leclerc (MON)

- Red Bull: Max Verstappen (HOL) e Pierre Gasly (FRA)

- Renault: Daniel Ricciardo (AUS) e Nico Hulkenberg (ALE)

- Haas: Romain Grosjean (FRA) e Kevin Magnussen (DIN)

- McLaren: Carlos Sainz (ESP) e Lando Norris (GBR)

- Force India: Sergio Perez (MEX) e Lance Stroll (CAN)

- Sauber: Kimi Raikkonen (FIN) e Antonio Giovinazzi (ITA)

- Toro Rosso: Daniil Kvyat (RUS) e Alexander Albon (TAI)

- Williams: Robert Kubica (POL) e George Russel (GBR)