Ford estreia no segmento 8×2 com caminhão

A Ford apresentou o Cargo 3031 8×2, primeiro modelo da marca com essa configuração. O novo caminhão, indicado para o transporte intermunicipal e rodoviário de médias e longas distâncias, tem segundo eixo direcional original de fábrica e oferece grande versatilidade em suas diferentes configurações.

O bruto está disponível com cabine simples ou leito, transmissão manual ou automatizada Torqshift e dois comprimentos de chassi: longo, com 5.300 mm, e extralongo, com 6.300 mm, ampliando o espaço útil para carga. Pode ser equipado também com tanque de combustível simples (275 L) ou duplo (550 L). O novo Cargo 8×2 tem peso bruto total homologado de 29.000 kg e capacidade técnica de 30.150 kg e pode ser equipado com diversos tipos de implemento, desde baú, carga seca, sider e guindaste até graneleiro e tanque.

Com um trem de força Cummins ISB 6.7 de 306 cv, o modelo conta com a tecnologia de emissões SCR (Redução Catalítica Seletiva), que favorece a economia e a performance. O novo caminhão tem transmissão com comandos a cabo, que, de acordo com a montadora, oferece engates mais leves, suaves e precisos e operação silenciosa. Os freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD) proporcionam mais estabilidade e segurança ao caminhão.

O Cargo 3031 8×2 oferece a opção da transmissão automatizada Torqshift, com recursos que otimizam o desempenho, a economia e a segurança do veículo, com mais conforto para o motorista. Além de dois modos de condução – Performance e Economia –, ela conta com piloto automático, função “Low”, assistência de partida em rampa e indicador de marchas no painel.