O investidor que deseja ter seu Capital com uma melhor remuneração pode escolher diferentes formas de investir em Ações. Basicamente podemos ter três formas de investimentos, lembrando que ações são investimentos de risco, podendo dar uma grande remuneração como um grande prejuízo, afetando o capital do investidor.

Os investidores que investem pensando no longo prazo, podem ser remunerados com o recebimento de dividendos (parte do lucro distribuído aos acionistas da Empresa), além da valorização das ações que normalmente podem ser bastante atrativas. Claro que para esse tipo de investimento, deve-se sempre investigar a Empresa, suas perspectivas futuras, bem como, analisar os índices de lucratividade, endividamento, capacidade de pagamento no curto e no longo prazo etc.

Aquele investidor que deseja lucros mais rápidos e não está preocupado com a lucratividade da empresa, tem como opção fazer operações de compra e venda de ações por prazos que podem variar de um dia a um mês. Essas operações buscam a rentabilidade de curto prazo, mas o risco envolvido nelas é bem maior que as dos primeiros investidores. Normalmente, nesse tipo de investimento são utilizados artifícios como a utilização de gráficos que mostram uma tendência para os preços.

Para os investidores mais ousados existem as operações chamadas de “Day Trade”, onde o investidor faz negócios durante o dia, não deixando as operações abertas para o outro dia. São operações extremamente rápidas onde podem ser liquidadas em minutos, ou até mesmo em segundos. Claro que o risco nessas operações é bem maior que as anteriores, mas podem ser muito mais lucrativas. Lembrando que em todos os casos acima, se a operação for mal feita afetará o capital e haverá perda de capital.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba