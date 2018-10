Fórmula 1 analisa mudar treino classificatório em 2019, diz diretor

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Formula 1 estuda a possibilidade se mudar o formato do treino classificatório já para a temporada de 2019, disse o diretor de prova da categoria, Charlie Whiting, em entrevista publicada pelo site Motorsport.

A ideia vem sendo discutida pelo Grupo de Estratégia da Fórmula 1 e consiste basicamente na criação de mais uma etapa no treino. Assim, quatro carros seriam eliminados na primeira (Q1), na segunda (Q3) e na terceira parte, o que deixaria apenas oito carros para a definição da pole no que seria o Q4.

“É mais algo vindo da F1. Eles vêm fazendo muita pesquisa entre os fãs e sentem que essa é uma das coisas que os fãs mais gostariam de ver”, disse Whiting ao "Motosport", explicando a proposta.

"Seriam etapas ligeiramente mais curtas, um tempo um pouco mais curto entre elas, com quatro saindo no Q1, quatro saindo no Q2, quatro saindo no Q3 e deixando oito para o fim. Pessoalmente, acho que é uma ideia muito boa, mas essa não é uma decisão minha", disse.

Entre as vantagens discutidas do novo formato estaria um aumento na incerteza, com os pilotos necessitando mexer por três vezes no carro até a etapa final.