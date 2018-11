Fortaleza anuncia a renovação do contrato de Rogério Ceni

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni renovou contrato com o Fortaleza para 2019. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (30) pelo clube cearense, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, nas redes sociais.

A renovação dá fim a uma longa novela no clube. Anunciado pela equipe cearense no final de 2017, o ex-goleiro do São Paulo tinha contrato apenas até o final da temporada 2018. O Goiás já havia manifestado interesse na contratação.

Na reta final da Série B, já com o título garantido, Rogério não deu certeza de sua renovação. Em declarações, explicava que só discutiria com a diretoria após o término da segunda divisão nacional; a principal exigência era a possibilidade de tentar fazer uma boa campanha na Série A em 2019.

“Não tem absolutamente nada a ver com salário, coisas assim, isso já tínhamos falado. São algumas coisas ao redor, a parte de estrutura, expectativa para o ano que vem e o que podemos montar para o ano que vem. Tivemos uma conversa boa demais por mais de duas horas e devemos continuar na próxima semana”, afirmou Ceni na última sexta-feira (23), após conversa com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

Apesar do anúncio, o clube ainda não divulgou detalhes a respeito do novo contrato de Rogério Ceni. A reestreia deve acontece no Campeonato Cearense de 2019.