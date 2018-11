Fortaleza, de Ceni, se aproxima de título antecipado da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro desde a quinta rodada, o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, pode, enfim, levantar a taça nesta terça-feira (6), quando enfrenta o vice-líder da competição, o CSA, a partir das 21h30, no Castelão.

Antes, no entanto, precisa torcer para o Avaí, terceiro colocado, não vencer o Atlético-GO, sétimo, em Goiânia, em duelo que começará às 19h15.

No último sábado (3), a equipe cearense já iniciou as comemorações ao garantir o acesso à primeira divisão, que não disputa desde 2006. Agora, pela 35ª rodada, quer levar o primeiro título nacional de sua história, justamente no ano em que celebra seu centenário de fundação.

“Foi bacana. Um time que veio de anos de sofrimento na Série C, teve um acesso difícil no ano passado, e agora é o primeiro a chegar à Série A. Fico contente. Eu sou sincero, gosto mais de comemorar título, mas acho que é um feito histórico. Vamos comemorar muito hoje, mas amanhã descansar porque não podemos desperdiçar a oportunidade de sermos campeões”, disse Ceni após a recente vitória por 2 a 1 contra o Atlético-GO, que garantiu subida à elite.

O título também seria significativo ao próprio ex-goleiro, multicampeão como jogador, mas ainda sem conquistas expressivas à beira dos gramados.

Em 2017, quando estreou como treinador, Ceni venceu pelo São Paulo a Florida Cup, torneio de pré-temporada de caráter amistoso e de pouca relevância. Em julho daquele ano, deixou o clube no qual é ídolo em baixa, com o time na zona de rebaixamento do Brasileiro.

Já em novembro, surpreendeu ao fechar com o Fortaleza, que acabara de garantir acesso a segunda divisão. O contrato dele com o clube vai até o final desta temporada, e ambos deixaram em aberto a possibilidade de renovação.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Dodô e Marlon; Éderson, Marcinho e Gustavo. T.: Rogério Ceni

CSA

Lucas Frigeri; Celsinho, Elivelton, Xandão e Rafinha; Yuri, Daniel Costa e Dawhan; Didira, Walter e Hugo Cabral. T.: Marcelo Cabo

Estádio: Castelão, em Fortaleza

Juiz: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE)

Horário: 21h30 desta terça-feira