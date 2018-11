Fortaleza de Rogério Ceni vence fora de casa e garante acesso à Série A 2019

Da Redação Bem Paraná com sites

O Fortaleza venceu o Atlético Goianiense neste sábado (3), fora de casa — 2 a 1 — e já garantiu acesso para a Série A de 2019 com quatro rodadas de antecipação. Com 64 pontos na 34ª rodada, o time cearense não pode mais ser ultrapassado pelo quinto colocado, o Vila Nova, que tem 52 pontos, mas não passa mais o Fortaleza em número de vitórias, primeiro critério de desempate. O Fortaleza tem 19 vitórias e o Vila 13, e só pode chegar a 17.

Agora, o discurso dos jogadores e do técnico Rogério Ceni, é de buscar o título da Série B. O Fortaleza lidera com sete pontos à frente do CSA, que tem 57. Os dois se enfrentam na próxima rodada, em Fortaleza, terça-feira (6).