Fortaleza empata com CSA e se mantém na liderança da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um duelo dos dois primeiros colocados, CSA e Fortaleza empataram sem gols, nesta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado manteve o Fortaleza na liderança da competição. Mesmo sem vencer há três rodadas e com apenas quatro pontos somados nos últimos cinco jogos, o time dirigido por Rogério Ceni segue na ponta, agora com 30 pontos. O CSA vem logo atrás, com 29.

A má campanha recente, porém, fez o Fortaleza ser ameaçado. Além de ter o CSA em sua cola, o time cearense conta ainda com o Vila Nova logo atrás, com 27 pontos. O Avaí fecha o G-4 (zona de acesso à Série A), com 26.

Na próxima rodada, o Fortaleza tentará acabar com a má sequência diante do Avaí, no estádio Castelão, no dia 24. O CSA jogará fora de casa diante do Atlético-GO, o quinto colocado, no dia 23.

O Goiás, por sua vez, continua firme em sua recuperação. O time esmeraldino conquistou a quarta vitória consecutiva ao derrotar o Sampaio Corrêa, em São Luís, por 3 a 1. Fernando Sobral colocou os maranhenses na frente, mas Lucão, Alan Silva e Michael decretaram a virada.

O resultado levou o Goiás ao oitavo lugar, com 24 pontos, ficando a apenas dois do G-4. O Sampaio Corrêa segue na zona de rebaixamento, com 16 pontos, à frente apenas do Brasil de Pelotas e do Boa Esporte.

O Goiás voltará para sua casa para tentar manter a boa fase na próxima rodada. A equipe encara o Coritiba, no dia 24. Já o Sampaio Corrêa tem um confronto direto contra o São Bento como visitante.

Em outra virada desta sexta, o Criciúma derrotou o Londrina, em casa, por 2 a 1. Mesmo com o triunfo, o time catarinense segue na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 16 pontos. O Londrina está fora do Z-4, mas fica a perigo, com 17 pontos.