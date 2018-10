Fortaleza empata com o Oeste e continua líder isolado da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Oeste e Fortaleza ficaram no empate, sem gols, na partida deste sábado (13), na arena Barueri, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o time do técnico Rogério Ceni continua líder no campeonato com 57 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, o Goiás. Na 11ª posição, o Oeste, com 41 pontos, segue em busca de subir na tabela.

Além da falta de gols na partida, o número de falta com cartões amarelos no jogo também foi baixo. Pelo Fortaleza, só Gustavo Henrique foi penalizado. No Oeste, foram os jogadores Joilson e Bruno Lopes.

Na próxima fase, o Oeste visita o Avaí, no próximo sábado (20), na Ressacada, às 16h30. O Fortaleza recebe o Paysandu, no Castelão, também no mesmo dia, às 19h.

Na outra partida da noite, o Avaí bateu o Guarani, por 2 a 1, e subiu para a terceira posição da tabela da Série B.

Aos 11min do primeiro tempo, Getúlio abriu o placar para o Avaí. O empate do Guarani aconteceu aos 40min, com um gol de cabeça do zagueiro Philipe Maia. No segundo tempo, Renato mandou a bola para o fundo das redes aos 18min e ampliou para o time de Santa Catarina.

Com 45 pontos e na sexta posição na tabela, o Guarani volta aos campos no sábado contra o Boa Esporte, às 16h30, no municipal de Varginha. O Avaí pega o Oeste.

Jogando em casa, o Vila Nova não deu chances para o Boa Esporte e venceu a partida pelo placar de 2 a 0.

Os gols foram marcados pelo zagueiro Wesley Matos, aos 16 min. No segundo tempo, Alan Mineiro ampliou o placar após cobrar um pênalti.

A uma posição da zona de classificação, o Vila Nova, com 48 pontos, recebe o Juventude no próximo sábado, às 16h30, no Serra Dourado. Lanterna na Série B, o Boa Esporte enfrenta o Guarani.