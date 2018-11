Fortaleza entra em campo de fantasia e goleia Juventude no jogo da taça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A quinta-feira (15) foi de festa para o Fortaleza, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de forma antecipada. Os jogadores entraram em campo fantasiados de personagens da série “La Casa de Papel”, depois venceram o Juventude por 4 a 1 no chamado “jogo da taça”.

A equipe do Fortaleza entrou de fantasia completa. O UOL Esporte apurou que se tratou de uma iniciativa dos jogadores, liderados por Jussani e Nenê Bonilha, e que o departamento de marketing só deu auxílio para o aluguel das fantasias.

Após a foto do título, em campo o time também fez bonito. Saiu atrás no placar, pois Hugo fez o primeiro do Juventude aos oito minutos; mas depois só deu Fortaleza. Marlon Adriano (2) e Gustavo (2) fizeram os gols do time do Ceará, que subiu aos 71 pontos na liderança da Série B. O Juventude já está rebaixado para a Série C de 2019.