Fortaleza vence a terceira seguida e segue disparado na liderança da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza continua disparado na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (5), a equipe comandada por Rogério Ceni derrotou o Brasil-RS, em Pelotas, por 1 a 0.

Essa foi a terceira vitória consecutiva do Fortaleza, que chegou a 56 pontos, contra 50 do Goiás e do CSA. O Avaí completa a zona de acesso à Série A, ocupando o quarto lugar, com 48 pontos.

O gol da vitória do Fortaleza foi marcado pelo zagueiro Ligger, aos 29min do segundo tempo. Na próxima rodada, o time cearense tentará manter o embalo diante do Oeste, novamente como visitante.

O Brasil-RS, por sua vez, continua próximo da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o time gaúcho jogará contra o Criciúma, em Santa Catarina.

O Avaí se segurou no G-4 graças a uma vitória em casa sobre o Boa Esporte por 2 a 0. Na próxima rodada, o time catarinense terá um confronto direto com o Guarani, fora de casa.

O time campineiro não foi bem na rodada. O Guarani levou um gol do São Bento nos acréscimos e perdeu por 1 a 0, em Sorocaba. A equipe de Fernando Diniz atuava com um jogador a mais, mas teve um atleta expulso aos 48min do segundo tempo. Na cobrança da falta que provocou o cartão vermelho, Luizão, de cabeça, marcou o gol da vitória do São Bento.

Completando o dia de jogos, o Coritiba conquistou a segunda vitória seguida ao bater o Juventude por 2 a 1, em casa. O gol decisivo foi marcado aos 53min do segundo tempo, de pênalti, pelo goleiro Wilson.

O triunfo levou o Coritiba ao oitavo lugar, com 43 pontos. Na próxima rodada, o time alviverde, que sonha em chegar ao G-4 -tem cinco pontos de desvantagem-, enfrentará o Figueirense, em Florianópolis.