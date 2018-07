Fortaleza vence e mantém a liderança no primeiro turno da Série B; Goiás bate o Oeste

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Juventude por 3 a 0, neste sábado (28), e mantém a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com vantagens de três pontos sobre o segundo colocado, o CSA.

O jogo no estádio Alfredo Jaconi também marcou a vitória do Fortaleza após quatro rodadas sem vencer no campeonato. Adalberto, Éderson e Getterson marcaram e garantiram o time cearense no topo da tabela.

Com 34 pontos, o Fortaleza mantém a liderança no fim do primeiro turno da Série B. O Juventude perde após duas vitórias seguidas e cai para a 13º colocação, com 24 pontos.

Na 19ª rodada e início da segunda rodada da Série B, o Fortaleza tem o Coritiba como adversário, às16h30, no sábado (4), no Castelão. O Juventude, por sua vez, enfrenta o CSA, que busca a liderança do campeonato, às 21h30, no Rei Pelé, na sexta-feira (3).

Do outro lado da tabela e na zona de rebaixamento, o Brasil de Pelotas amargou uma derrota para Guarani, por 2 a 1, e continua na briga para sair 18ª colocação da tabela.

Rafael Longuine marcou dois para o Guarani, já o gol do Brasil de Pelotas saiu dos pés de Lourency.

Agora, o Guarani pega o Londrina, na sexta-feira, às 19h15, no estádio do Café. O Brasil de Pelotas vai em busca da vitória contra o Goiás, no sábado, às 16h30, no Bento de Freitas.

O Goiás, que também jogou neste sábado, bateu o Oeste por 1 a 0 e continua na busca pelo G-4 da Série B.

Renato Cajá marcou o único gol para o Oeste no fim do segundo tempo, aos 45min, com uma bola no ângulo, sem defesa para o goleiro Tadeu.

Com a vitória, o Goiás está na sétima colocação, com 27 pontos, já o Oeste cai para a 14ª posição, com 22.

No sexta-feira, o Oeste joga contra o Boa Esporte, às 20h30, na arena Barueri. O Goiás, pega o Brasil de Pelotas.