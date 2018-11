Fortaleza vence o Avaí e conquista o título da Série B do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vitória por 1 a 0 sobre o Avaí neste sábado (10), o Fortaleza venceu o título da Série B com duas rodadas de antecedência, Foi a primeira conquista de expressão de Rogério Ceni como treinador.

A partida aconteceu em Florianópolis e o gol da vitória foi marcado por Rodolfo, aos 49 minutos do 2º tempo.

Foi o primeiro título nacional de um clube do Nordeste na era dos pontos corridos do Brasileiro, iniciada em 2003. Com o acesso, o time cearense volta à elite do futebol nacional depois de 12 anos.

O troféu foi obtido no ano em que o Fortaleza comemora o centenário de sua fundação. Poderia ter acontecido na rodada anterior, mas a equipe sofreu um gol do CSA nos minutos finais e apenas empatou em casa.

Não só o acesso, mas o título representa a volta por cima de Ceni, demitido do São Paulo no ano passado em seu primeiro trabalho como técnico. No clube do Morumbi ele havia vencido a Florida Cup, torneio de pré-temporada disputado nos Estados Unidos.

Ainda há três vagas à Série A em disputa e seis times estão na briga. Avaí (59 pontos), Goiás (57) e Avaí (57) estão na zona de acesso. Mas Ponte Preta (56), Londrina (55) e Vila Nova (55) ainda têm chances.