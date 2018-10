Fortaleza vence o Paysandu e mantém a liderança na Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o seu jogo contra o Paysandu, por 1 a 0, neste sábado (20), e mantém a liderança isolada da Série B.

O gol da partida foi marcado pelo atacante Gustavo Henrique, aos 48min do segundo tempo.

Com o resultado, o Fortaleza segue na liderança com 60 pontos. O Paysandu ainda segue na zona de rebaixamento com apenas 32 pontos ganhos, na 18ª colocação.

A próxima partida do Fortaleza acontece na sexta-feira (26), às 20h30, na arena Castelão, contra a Ponte Preta. O Paysandu também joga no sábado, contra o Coritiba, às 18h30.