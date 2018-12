Fortes chuvas causam alagamentos, quedas de árvores e deixam SP em alerta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem vários pontos da capital paulista desde o início da tarde desta quinta (13) deixaram a cidade em estado de atenção e pelo menos 14 pontos de alagamentos. Segundo os bombeiros, foram registradas até às 16h40 a queda de 50 árvores. Como algumas caíram em áreas energizadas foi preciso interromper o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.

Também houve queda de granizo na zona leste, em Ermelino Matarazzo e na zona sudeste, no Jabaquara.

O córrego Ipiranga transbordou na altura da Praça Leonor Kaupa. A situação no local ficou mais crítica entre às 15h34 e às 16h26.

De acordo com Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE), ainda permanecem em estado de atenção para alagamentos pontos na zona norte, como a marginal Tietê, na zona leste, sudeste, sul e oeste, incluindo a marginal Pinheiros.

O temporal desta quarta ocorreu devido a áreas de instabilidade formadas pelo forte calor e a alta umidade na atmosfera. Segundo o CGE, há previsão de chuvas de forte intensidade nas próximas horas, com potencial para formação de alagamentos.

A capital paulista ainda registrou ventos acima de 50 km/h na região do aeroporto do Campo de Marte, na zona norte, e em Congonhas, na zona sul.

A previsão para os próximos dias é de calor e sol, com risco de pancadas de chuva nos finais de tarde. Na sexta (14) os termômetros devem ficar entre 20°C e 33°C. A umidade ficará com baixos índices nos horários mais quentes do dia, o que deve melhorar com as chuvas que caem no fim da tarde e início da noite.