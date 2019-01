Fortes chuvas causam quedas de árvores e deixam SP em estado de alerta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde desta quinta (17) causaram a queda de 45 árvores e deixaram as zonas norte, sul, leste e oeste em estado de atenção para alagamentos. Houve queda de granizo no Jardim São Luiz, na região sul da cidade.

Uma árvore de grande porte caiu por volta das 18h30 na avenida 9 de julho, na altura do hospital Sírio Libanês, e interditou a via nos dois sentidos. Por volta das 20h, os bombeiros ainda trabalhavam na remoção da árvore e a avenida seguia bloqueada para carros.

Os bombeiros precisaram atuar em duas ocorrências de enchentes para retirar motoristas que foram surpreendidos com o alto volume de água e não conseguiam deixar os veículos. O primeiro caso ocorreu em Pinheiros e o segundo, na Praça da Bandeira, no centro.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a chuva caiu com maior intensidade entre às 17h30 e às 18h30, quando várias áreas entraram em estado de atenção para alagamentos. A instabilidade foi resultado da forte onde calor e da alta umidade atmosférica registrada no município nos últimos dias. Nesta quinta as temperaturas chegaram a atingir os 38ºC.

Ainda conforme o centro de gerenciamento, os bairros mais atingidos foram o Tatuapé, a Mooca, Água Rasa, Belém, Carrão e Vila Formosa, na zona leste.

As chuvas desta quinta tiveram um lento deslocamento, com potencial de rajadas de vento e queda de granizo. Na região do aeroporto Campo de Marte os ventos atingiram 44,5 km/h por volta das 17h30.

A temperatura deve ter uma ligeira queda na capital paulista a partir do domingo (20). Até lá os termômetros registrarão altas temperaturas, com variação entre 21ºC e 32ºC, segundo o CGE. Há previsão de fortes chuvas, principalmente no fim de tarde e no início da noite. A umidade do ar ficará entre 48% e 95%, com a possibilidade da formação de novos temporais.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas

- Fique em lugar seguro, e se precisar, peça ajuda

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores, abrigue-se em casas e prédios

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 1188 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias