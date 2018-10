Fórum eleitoral é alvo de ataque com coquetéis molotov em São José; veja vídeo

Ana Ehlert, Redação Bem Paraná com assessoria

Dois homens foram filmados atirando coqueteis molotov contra a sede do Fórum Eleitoral de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta madrugada de quinta-feira,4.

As imagens das câmeras de segurança mostram os dois colocando fogo em três garrafas e depois arremessando os objetos em chamas em direção ao edifício.

Segundo as informações a asssessoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), ninguém ficou ferido e tampouco houve danos as urnas eletrônicas que estão no local. Os explosivos apenas causaram danos à fachada do edifício.

O prédio está isolado para perícia e o caso será investigado pela Polícia Militar, Polícia Federal, áreas da secretaria de segurança do Estado e a área de segurança do TRE.