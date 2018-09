Fórum oferece programação para mulheres empreendedoras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 2.500 participantes devem se reunir no Fórum Empreendedoras, que inclui palestras, painéis e oficinas na programação no Club Homs, em São Paulo, nesta quinta-feira (20) e sexta (21).

Com área para expositores sociais, literários e comuns, o fórum elegeu o tema "Diversidade e Inclusão no Empreendedorismo" para sua sétima edição a partir de dados de duas pesquisas em 2016.

Segundo o Instituto Ethos, 0,4% das mulheres negras ocupam cargos executivos em grandes empresas. Já o McKinsey apontou que a igualdade de gênero e a diversidade aumentariam o PIB da América Latina em US$ 2 trilhões.

Os painéis e atividades propostas abordarão o tema para deixar o assunto em evidência e apresentar elementos e exemplos que comprovem sua relevância no meio empreendedor. Para isso, foram convidadas como palestrantes Ana Paula Padrão e Luiza Helena Trajano.

O evento contará ainda com uma “Sala do Conhecimento” com programação focada em capacitação e ferramentas, além das tradicionais mentorias, oferecidas por especialistas nos mais variados assuntos do ecossistema empreendedor.

Na área de expositores, negócios sociais mostram seu impacto nas comunidades, as mulheres têm espaço para mostrar suas publicações e empresas podem divulgar e expor seu material.

A pesquisa "Empreendedores e seus Negócios 2018”, elaborada pela Rede Mulher Empreendeodra, que realiza o evento, será lançada para apresentar o perfil do empreendedor brasileiro e evidenciar ações que possam ser implantadas para melhoria do ecossistema.

As inscrições para o evento ainda estão no primeiro lote, no valor R$ 120, e podem ser feitas pelo site (https://bit.ly/2JQ81rj).

7º FÓRUM EMPREENDEDORAS - DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO EMPREENDEDORISMO

Onde: Club Homs - avenida Paulista, 735, São Paulo

Quando: qui. (20) e sex. (21): 9h às 18h

Quanto: R$ 120. Inscrições pelo site