Foto de cachorra se despedindo de companheiro de treinamento no Bope causa comoção

Redação Bem Paraná

Uma foto no perfil de Facebook do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Paraná viralizou e vem causando comoção desde a semana passada entre os internautas. A foto mostra uma cachorra se despedindo do seu companheiro de treinamento, o Skiper, que morreu na quinta (27), com aénas dois anos.

Quem dá adeus é Raika, de 3 anos. Os dois pastores belga malinois treinavam juntos para se tornarem detectores de drogas e armas.