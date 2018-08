Fotógrafo acusa Bill Murray de tê-lo agredido em restaurante nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fotógrafo Peter Simon, 71, acusou o ator Bill Murray, 67, de tê-lo agredido na noite de quarta-feira (8) quando fotografava em um restaurante na turística Martha's Vineyard, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal Boston Globe, que publicou que o boletim de ocorrência, Simon estava no restaurante Lola's para fotografar a banda The Marotta Brothers Band, que tocava no local, para uma reportagem do The Martha's Vineyard Times.

Durante as fotos, um homem o puxou por trás e o jogou contra uma porta. Simon disse ainda à polícia que o homem teria dito a ele que tinha o poder de expulsá-lo do restaurante se ele continuasse tirando fotos.

O fotógrafo disse que não reconheceu o ator no momento do incidente.

"Ele parecia mais do que pronto para me matar estrangulado", afirma o fotógrafo. "Eu disse para ele: 'Você sabe quem eu sou?'. Não para ofendê-lo, mas para dizer que era um fotógrafo contratado pelo restaurante. Ele me respondeu com: 'E você sabe quem eu sou?'"

Simon diz que Murray então o soltou e voltou para sua mesa. Mais tarde, quando estava deixando o restaurante, o ator se aproximou dele com um copo na mão e jogou água nele e em sua câmera.

"Ele me tratou como a pior pessoa da Terra", disse Simon.

Já Murray, segundo o boletim de ocorrências, afirmou que Simon estava tirando fotos dele sem permissão e o assediando. O boletim diz ainda que o ator estava visivelmente chateado.

A dona do restaurante, Katherine Domitrovich, disse que Murray nunca encostou no fotógrafo e confirmou a versão do ator de que Simon o assediou e estava tirando fotos dele sem pedir permissão.

Domitrovich disse ao Boston Globe que ela estava na cozinha do restaurante no momento do incidente, mas que clientes relataram que Simon rejeitou pedido do ator para que parasse de fotografá-lo.

Depois de um tempo, diz ela, Murray jogou um copo de água contra Simon. "Nada mais aconteceu. [...] Peter está levando isso a outra dimensão porque quer a publicidade", afirmou Domitrovich.