Fotógrafo registra aquecimento global 'ao vivo' com derretimento na Groenlândia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aquecimento global e o derretimento de enormes geleiras viraram praticamente sinônimos. E o ​fotógrafo Lucas Jackson, da Reuters, junto a pesquisadores da Nasa, conseguiu documentar o momento em que um glaciar se solta na Groenlândia.

"Os cientistas disseram que a massa de gelo era equivalente ao Baixo Manhattan, a partir da rua 34", disse Jackson ao site F3News.

O derretimento do gelo na Groenlândia é um dos maiores responsáveis pelo aumento do nível do mar. A camada de gelo da Groenlândia é considerada instável e estudos demonstraram que ela está derretendo mais rápido do que se imaginava anteriormente.

O processo rápido de degelo também tem sido documentado na Antártida, no qual, em um período de cinco anos, perdeu área de gelo submerso equivalente a Londres.