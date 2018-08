Fotógrafo retrata 52 brasileiros que são cartões de visita do país

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seus 30 anos de carreira, o fotógrafo paulistano Paulo Vitale, 52, esteve muitas vezes bem perto de ídolos nacionais. Neste ano, entre março e junho, ele se dedicou a fotografar outros de seus heróis para o seu livro de estreia, "Feito no Brasil" (Ípsis, 112 págs., R$ 120).

O volume traz retratos em preto e branco de 52 brasileiros ilustres. "Eu queria registrar figuras que são valorizadas por todo mundo independentemente da posição política ou social. Pessoas que são nosso cartão de visitas no exterior", diz Vitale.

São homens e mulheres com produções variadas (no esporte, na cultura, nas ciências) e reconhecimento no exterior, mas que mantêm as suas atividades no Brasil. O fotógrafo diz que o livro foi um álibi para conhecer algumas personalidades queridas da juventude.

Entre os registrados estão Pelé, o escritor Raduan Nassar, o chef Alex Atala e a cirurgiã Angelita Habr-Gama.

Segundo Vitale, as fotos refletem um pouco da história dos personagens. O diretor Zé Celso Martinez Corrêa posou no teatro Oficina, em São Paulo, por exemplo, e o navegador Amyr Klink encarou um barco de papel, remetendo ao seu sonho de infância e à sua profissão.

O livro está à venda na livraria Cultura e no site Amazon.