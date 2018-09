Fotonovela com Alexandre Nero põe globais para descer a rua Augusta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Casacaixa" tem no elenco Alexandre Nero, Mel Lisboa, Sergio Guizé, Isabel Wilker e Milhem Cortaz, mas não é folhetim da Globo. Trata-se de uma fotonovela em 16 capítulos publicada diariamente no Instagram, às 22h. Estreou na última segunda (10).

Com ares de narrativa fantástica, a série conta a jornada de um poeta (Nero) e um andarilho (Guizé) que seguem o rastro de uma mulher misteriosa (Lisboa) pelas ruas do centro de São Paulo, em meio a uma estética lisérgica.

Ravel Cabral, ator que escreveu e fotografou a série, conta que a primeira versão do roteiro foi feita em 2009, quando ele e Sergio Guizé faziam juntos a peça "Pornô - Falcatrua Nº 18.633", no Vegas Club, na rua Augusta.

A ideia original era que a fotonovela fosse publicada em revista ou jornal, já que na época ainda não existia Instagram.

O projeto acabou indo para a gaveta. No ano passado, o autor revisitou a história e "a conexão do roteiro com o Instagram foi imediata", diz.

Sobre o elenco estrelado, Cabral diz que "foi a proposta do formato que atraiu todo esse time". Questionado sobre o orçamento, ele responde: "Nenhum". "Até o iPhone que usei para fazer as imagens era emprestado", diz.

Uma grande ajuda que tiveram foi da Intro Pictures, produtora que tem no portfólio a série "Pacto de Sangue" —da qual Cabral faz parte do elenco—, do canal pago Space e o curta "Tapa na Pantera", com Maria Alice Vergueiro, que viralizou nos primórdios do YouTube. Ficou a cargo da produtora a estrutura logística, como a passagem aérea e a diária de hotel de Nero.