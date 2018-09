França cita pesquisa com leitores da Folha para dizer que está empatado com Doria e Skaf

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Márcio França (PSB) citou em seu programa de rádio nesta quarta-feira (26) pesquisa Datafolha feita com leitores do jornal Folha de S.Paulo no estado de São Paulo e divulgada nesta terça-feira (25) para dizer que está empatado com os principais oponentes na disputa.

O levantamento, que ouviu 508 leitores por telefone, mostra João Doria (PSDB), com 24%, Paulo Skaf (MDB), 23%, e Márcio França (PSB), 18%. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

Já na pesquisa Datafolha feita entre terça (18) e quarta-feira (19) com 2.032 pessoas, presencialmente, em 60 municípios do estado, França aparece com 11% das intenções de voto, atrás de Doria, com 26%, e Skaf, com 22%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O pessebista, que vinha dedicando seu programa de rádio a ataques contra João Doria, desta vez mirou Skaf, associando o candidato a Michel Temer (MDB).

França diz que as escolas do Sesi mostradas na propaganda do candidato só foram feitas porque "70% dos alunos pagam R$ 200, R$ 300 ou mais todos os meses". Ele promete aumentar os salários e capacitar os professores, além de equipar as escolas, mas "sem armadilha".