França diz em discurso após o resultado da votação que a mudança já começou

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu discurso com militantes no Palácio dos Trabalhadores, em São Paulo, o candidato ao Governo de São Paulo Marcio França (PSB) disse que nesta eleição a mudança "já começou na atitude e na forma de agir".

Ele destacou sua boa relação com Geraldo Alckmin (PSDB), que ficou em quarto lugar na disputa presidencial. "Antes de vir aqui eu passei para dar um abraço no governador Geraldo Alckmin, que foi a pessoa que me permitiu que eu estivesse aqui. E no meu dicionário a gratidão e o reconhecimento andam juntos. Eu não traio amigo meu. Eu não chuto meus amigos."

Paulo Skaf (PSB), segundo França, ligou para ele para cumprimentá-lo pelo resultado.

"Eu recebi a ligação do meu amigo Paulo Skaf e disse para o Paulo: 'Eu tenho orgulho de ser seu amigo, de ser amigo da sua família, porque a gente não trai os nossos amigos'."

"A gente disputa, a gente discute ideias, a gente não zomba das pessoas. E é por isso que eu respeito tudo que a gente fez nessa eleição."

França fez um discurso recheado de indiretas para João Doria (PSDB), seu adversário no segundo turno.

"Agora nós temos que unir São Paulo contra a falsidade, contra a falta de palavra, contra a superficialidade, contra as coisas que a gente não ensina para os filhos da gente", afirmou.