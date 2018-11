França minimiza eleição presidencial e diz que só SP tem disputa indefinida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador e candidato a reeleição em São Paulo, Márcio França (PSB), declarou nesta quinta-feira (17) que a única eleição sem definição no país é em São Paulo.

"A eleição brasileira praticamente está encerrada. A única eleição do Brasil é São Paulo e os paulistas vão mostrar, mais uma vez, que não somos conduzidos pelo Brasil, mas somos nós que conduzimos", disse.

Questionado se pretende apoiar Jair Bolsonaro (PSL), o candidato voltou a defender a neutralidade na disputa e disse que João Doria (PSDB), que tem feito campanha ao capitão reformado, não consegue votos porque a população quer mudança.

"Não adianta tentar se agarrar desesperado para se esconder atrás de Bolsonaro, porque ele, o Doria, é do 45, do PSDB, e a opção do povo de São Paulo é pela mudança, e a mudança aqui em São Paulo é o 40", disse.

França visitou o Mercado Municipal de São Paulo e tirou fotos com comerciantes. Ele também comentou o resultado da pesquisa Ibope divulgada nesta quarta (17), em que aparece tecnicamente empatado com Doria, com 48% contra 52% do tucano.

"O medo bateu do lado de lá. Eles sabiam que se estivessem conosco iriam enfrentar um segundo turno apertado. No fundo ficamos a verdade contra a mentira", afirmou.

Sobre o debate que será realizado nesta quinta na Bandeirantes, França disse que é uma oportunidade de discutir diretamente.